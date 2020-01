Sandro Lima: «Tentámos jogar de igual para igual»

Sandro Lima, avançado brasileiro do Gil Vicente, apontou, aos 44 minutos, o único golo dos gilistas na derrota (2-1) com o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga NOS.



No final do encontro, o dianteiro congratulou a "entrega e atitude" dos companheiros de equipa, sabendo de antemão que é "difícil" jogar em casa do FC Porto.





"Tenho de dar os parabéns à equipa pela entrega e pela atitude. Sabemos que é difícil jogar aqui, não há muito a dizer. Tentámos jogar de igual para igual, a nossa estratégia era esperar um pouco atrás, mas não conseguimos conquistar pontos.""Não precisamos de provar nada, já mostramos o nosso valor na primeira volta. Temos de continuar o nosso trabalho, ainda faltam muitos jogos e temos de ter os pés no jogo.""Fui feliz no lance, é mais um lance para minha conta. No entanto, trocava o golo pelos três pontos", finalizou.