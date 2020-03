A organização e o rigor são apontados como duas das grandes virtudes do Gil Vicente, facto que leva a que os minhotos surjam no topo de alguns rankings do momento defensivo.





Contexto onde a formação orientada por Vítor Oliveira é a 3.ª equipa do campeonato com mais faltas cometidas (412, só atrás de P. Ferreira e Boavista), destacando-se o trio de meio-campo neste aspeto. Soares já fez 62 faltas, Kraev 51 e Claude Gonçalves 40.Opção estratégica com dividendos, uma vez que os gilistas ocupam a 10.ª posição na tabela classificativa a uns confortáveis 14 pontos de distância para a zona de despromoção.