Soares ausente dos convocados por lesão

O médio Soares ficou este sábado de fora da lista de convocados do Gil Vicente para a receção ao Marítimo, no domingo, da 10.ª jornada da Liga NOS, devido a lesão.Totalista no campeonato, o brasileiro juntou-se aos defesas Rodrigo e Edwin Banguera, aos médios Bogdan Mladenovic e Ahmed Isaiah e ao avançado Romário Baldé no lote de jogadores entregues aos cuidados do departamento médico minhoto.Em sentido inverso, o treinador Vítor Oliveira fez regressar Claude Gonçalves, que falhou a derrota dos minhotos em Famalicão (2-1), na quarta-feira, por ter sido expulso no empate caseiro diante do Portimonense (1-1), na oitava ronda.O Gil Vicente, 15.º colocado, com sete pontos, recebe o Marítimo, na 11.ª posição com dez, no domingo, às 15:00, no Estádio Cidade de Barcelos.- Guarda-redes: Bruno Diniz e Denis.- Defesas: Alex Pinto, Arthur, Fernando Fonseca, Rúben Fernandes, Nogueira e Henrique.- Médios: João Afonso, Claude Gonçalves, Juan Villa, Leonardo e Kraev.- Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Erick, Yves Baraye e Sandro Lima.