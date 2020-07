Soares está de saída do Gil Vicente

Em fim de contrato com o Gil Vicente, Soares não aceitou a proposta de renovação do clube e está de saída do emblema de Barcelos. O médio, de 31 anos, tem sido um dos jogadores mais influentes dos galos em 2019/20, mas não chegou a acordo com o clube e prepara-se assim para deixar Barcelos ao fim de uma temporada. Apesar disso, a vontade do jogador, que está em Portugal desde 2010/11 (conta apenas com uma breve passagem pelo Recreativo de Huelva pelo meio) passa por continuar em Portugal e na 1ª Liga.

Vítor Carvalho em dúvida

Vítor Carvalho fraturou o nariz frente ao Tondela e está em dúvida para a visita ao Belenenses SAD. A utilização do médio depende da adaptação à máscara de proteção facial.