Soares faz valer a experiência

A missão do Gil Vicente adivinhava-se difícil no regresso à 1ª Liga, mas a verdade é que os galos têm feito um campeonato bastante tranquilo. O treinador Vítor Oliveira apostou em alguns jogadores experientes e da sua confiança, sendo que um dos que mais se tem destacado é Soares.





O médio, de 31 anos, assumiu-se como titular indiscutível desde o início da temporada, tendo falhado apenas três dos encontros disputados pelo Gil Vicente. O brasileiro é, assim, o terceiro jogador do plantel com mais minutos, sendo apenas superado por Denis e por Rúben Fernandes.Para além da regularidade que demonstra (foi substituído apenas uma vez e suplente utilizado em duas ocasiões), Soares apresenta dados estatísticos que comprovam a sua influência na equipa. Olhando para os 23 jogos que fez no campeonato, o experiente médio tem uma percentagem de acerto de passe de 84,5 por cento, sendo que já recuperou 143 vezes a posse de bola (média de 8,5 recuperações por partida).Chegado a Portugal para representar o FC Porto, Soares esteve cedido pelos dragões ao Portimonense, ao Recreativo e ao Arouca. Já depois de ser contratado pelo Rio Ave, voltou a ser emprestado ao Arouca, jogando depois ao serviço de União da Madeira e Cova da Piedade. Na temporada, o camisola 3 dos galos teve a sua terceira passagem pelo Arouca.