Soares regressa aos convocados do Gil Vicente

O médio Soares, recuperado de lesão, regressou hoje aos convocados do Gil Vicente, para a visita ao Desportivo das Aves, na sexta-feira, no encontro inaugural da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

O brasileiro foi totalista nas primeiras nove jornadas, mas falhou o triunfo caseiro sobre o Marítimo (2-1) devido a problemas físicos, voltando agora aos eleitos do treinador Vítor Oliveira, por troca com o centrocampista colombiano Juan Villa.

Ao cuidado do departamento médico dos minhotos permanecem os defesas Rodrigo e Edwin Banguera, os médios Bogdan Mladenovic e Ahmed Isaiah e o avançado Romário Baldé.

O Gil Vicente, 14.º colocado, com 10 pontos, visita o Desportivo das Aves, na 18.ª e última posição, com três, na sexta-feira, às 20:30, no Estádio do CD Aves.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Diniz e Denis.

- Defesas: Alex Pinto, Arthur, Fernando Fonseca, Rúben Fernandes, Nogueira e Henrique.

- Médios: Soares, João Afonso, Claude Gonçalves, Leonardo e Kraev.

- Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Erick, Yves Baraye e Sandro Lima.