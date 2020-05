Soares: «Vamos estar fortes neste regresso»

O Gil Vicente chegou à Liga NOS em condições muito específicas, mas a verdade é que o conjunto orientado por Vítor Oliveira está a fazer um campeonato bastante tranquilo. Apesar de os barcelenses estarem 14 pontos acima da linha de água, o médio Soares revelou, em declarações aos meios oficiais do clube, que a equipa não vai relaxar no que falta jogar do campeonato.





"É muito bom voltarmos aos treinos, já tínhamos saudades do relvado. Vamos estar fortes neste regresso. Ainda temos dez jornadas para disputar e queremos alcançar o nosso objetivo", começou por explicar o jogador de 31 anos.Dando ênfase à organização do clube, Soares destacou ainda o papel de Vítor Oliveira no percurso do Gil Vicente em 2019/20: "Poder trabalhar com o míster Vítor Oliveira é uma satisfação muito grande. Ele é uma pessoa que conhece muito bem o futebol português e que está a ser fundamental nesse projeto do Gil Vicente".O brasileiro concluiu fazendo referência ao facto de os jogos até ao fim do campeonato serem disputados sem adeptos. "Os nossos adeptos têm sido fundamentais. Mesmo com os jogos à porta fechada, tenho a certeza que eles nos vão apoiar e vamos jogar sempre por eles", rematou.