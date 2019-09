Os sócios do Gil Vicente aprovaram esta quinta-feira por unanimidade o relatório e contas referente à época desportiva 2018/19, que apresenta resultados positivos e dívidas tributárias regularizadas, numa assembleia-geral (AG) decorrida no Estádio Cidade de Barcelos.





O documento mereceu a confiança global dos associados que compareçam a uma reunião magna debruçada apenas na gestão financeira do emblema minhoto, que registou lucros no exercício findo em 30 de junho de 2019 e contas em dia face ao fisco e à segurança social.Os gilistas, que regressaram esta temporada à elite do futebol português e ocupam a 12.ª posição, com seis pontos em seis jornadas, optaram por não revelar mais detalhes sobre uma AG que decorreu à porta fechada.