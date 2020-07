Sócios do Gil Vicente aprovam orçamento para a temporada 2020/21

O orçamento e plano de atividades do Gil Vicente para a temporada 2020/21 foi aprovado pelos sócios,quem estiveram reunidos, esta segunda-feira, em assembleia geral no Estádio Cidade de Barcelos. Numa sessão que conta com cerca de 50 sócios, o orçamento de cerca de 5,5 milhões de euros foi aprovado por unanimidade.





Após a Assembleia Geral, Francisco Dias da Silva, presidente dos galos, assumiu que a pandemia terá bastante impacto naquilo que é a saúde financeira do clube. "Considero que este é o orçamento mínimo para a 1ª Liga, portanto vamos ter de arranjar soluções para colmatar o prejuízo que nos trouxe a pandemia. Ninguém sabe calcular esse valores, ainda para mais tendo em conta que não sabemos se vamos ter público no início da próxima época", explicou o dirigente.Assumindo que será feita uma análise em relação ao que foi feito de mal esta temporada, o presidente abordou ainda a questão da devolução de dinheiro a adeptos que tinham lugar anual no Estádio Cidade de Barcelos: "Temos sócios que querem comprar cadeira para o próximo ano e pessoas que se querem fazer sócias. De qualquer forma, se algum sócios se sentir prejudicado por não poder ter visto os jogos, o clube, com mais ou menos dificuldades, terá de ressarcir essas pessoas".Francisco Dias da Silva concluiu dizendo que a situação da mudança de treinador que se tem falado nos últimos dias não afetará o grupo de trabalho até ao fim da temporada.