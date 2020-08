Souleymane Aw é reforço do Gil Vicente para as próximas três temporadas, anunciou este domingo o clube minhoto nas redes sociais. O lateral-esquerdo de 21 anos assinou contrato até 2023.





Depois de ter representado na última época os franceses do Avenir Béziers, Souleymane Aw prepara-se para uma nova aventura, desta vez no futebol português, sendo o sexto reforço do conjunto orientado por Rui Almeida.Ao nível de internacionalizações, o defesa senegalês jogou pela seleção sub-20, tendo participado no último campeonato do mundo da categoria, bem como na CAN.