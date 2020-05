O Gil Vicente emitiu uma nota informativa nas redes sociais a assumir o desconforto que a possível contratação do técnico Rui Almeida gerou no seio do clube.





"Vítor Oliveira merece-nos o maior respeito e admiração. Tem contrato, objectivos a atingir e as notícias relacionadas com o seu futuro são consideradas por nós de mau gosto e inoportunas", pode ler-se no documento publicado pelos minhotos.Leia a reação dos gilistas na íntegra