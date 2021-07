Talocha: «Queremos fazer melhor do que no ano passado»

Terminado o estágio do Gil Vicente em Arcos de Valdevez, Talocha assumiu, em declarações aos meios oficiais do clube, que a equipa está cada vez mais próxima de atingir o nível necessário para encarar a época com confiança.





"Faço um balanço muito positivo [do estágio]. Trabalhámos muito bem, a semana foi intensa a nível físico e técnico. Sabemos que as competições que aí vêm são difíceis, a equipa percebeu nestas duas semanas, principalmente na de estágio, que é preciso trabalhar muito para conseguirmos alguma coisa nas competições que vamos disputar. Aos poucos, o plantel está a perceber que vamos ter uma grande luta pela nossa frente", referiu o lateral-esquerdo.Deixando o apelo aos adeptos para que se desloquem ao Estádio Cidade de Barcelos quando as competições oficiais voltarem, Talocha traçou ainda os objetivos do clube para 2021/22: "Sabemos quais são os nossos objetivos, queremos fazer melhor do que no ano passado. Só com um grande trabalho é que podemos chegar lá e temos mostrado nos treinos que estamos focados nisso. O feedback dos novos jogadores tem sido muito positivo. Penso que se estão a integrar e que estão a perceber as nossas ideias de jogo. Estamos a construir uma família."Na temporada passada, o jogador, de 31 anos, apontou três golos em 33 jogos.