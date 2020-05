Tiago Lenho e o regresso do campeonato: «É uma janela de oportunidade para voltarmos à normalidade»

Depois de António Costa ter anunciado o regresso da 1.ª Liga no último fim de semana de maio, os clubes começam a preparar o regresso aos treinos. Depois de já ter feito os testes de despistagem à covid-19, o Gil Vicente vai voltar a treinar no relvado a partir desta segunda-feira.





Tiago Lenho, diretor desportivo dos galos, não escondeu que a decisão do retorno da competição agrada ao clube. "O Gil Vicente recebeu esta notícia de braços abertos. Para nós foi uma janela de oportundiade de voltarmos à normalidade. Todos queremos jogar e queremos que o campeonato seja retomado dentro das quatro linhas", começou por explicar.Apesar do entusiasmo, Tiago Lenho explicou que há vários parâmetros que ainda têm de passar por uma decisão da Direção Geral de Saúde, nomeadamente a possibilidade de os minhotos jogarem em casa e a periodicidade da realização de testes: "Neste momento ainda não temos conhecimento se vamos jogar em casa ou não. Temos um domumento da Liga a explicar como é que as coisas podem acontecer, mas, tal como o Primeiro Ministro afirmou, estamos dependentes das indicações da DGS. O mesmo acontece com a realização dos testes. Num primeiro momento falou-se de fazer testes antes de todos os jogos, mas depois falou-se de os testes serem feitos em menor número. Depende da DGS."Assumindo que ainda há um diferendo com as operadoras televisivas quanto ao cumprimento dos contratos, Tiago Lenho mostrou-se confiante em relação à forma como os atletas vão reagir ao regresso aos treinos. "Da parte dos jogadores não sinto receio, mas claro que há preocupações no sentido do retorno ser feito em segurança. O míster Vítor Oliveira tem uma opinião um pouco diferente, tem algumas dúvidas, tal como nós. Mesmo assim, acreditamos que vai ser possível jogar e que a decisão não foi tomada de ânimo leve. É difícil os jogadores recuperarem os indíces físicos, mas acreditamos que é possível porque eles foram mantendo-se ativos durante este período em casa", vincou.O diretor desportivo do Gil Vicente concluiu comentando a situação da 2.ª Liga. "Consigo colocar-me no lugar dos clubes da 2ª Liga, principalmente dos que têm objetivos por cumprir. No entanto, considero que a decisão não foi tomada de ânimo leve. A 2ª Liga, em comparação com a 1ª, tem um impacto menor. Outra questão que pode ter influência são as infraestruturas dos estádios dos clubes da 2ª Liga, nem todos podem estar preparados para a situação. No entanto, há alguns de 1ª Liga que também não estão", rematou.