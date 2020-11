Tiago Lenho: «Ricardo Soares traz a injeção de motivação que estávamos a precisar»

Ricardo Soares foi apresentado esta sexta-feira como treinador do Gil Vicente e Tiago Lenho, diretor desportivo dos galos, aproveitou a ocasião para dar as boas vindas ao novo técnico.





"O míster Ricardo Soares é, a partir de hoje, o nosso técnico. Vem carregado de ambição e espero que seja feliz aqui. Terá todas as condições da nossa parte para alcançar o sucesso", começou por dizer o dirigente.Revelando que a paragem no campeonato foi o "timing ideal" para consumar a saída de Rui Almeida, Tiago Lenho explicou ainda o que motivou em concreto a troca: "A saída do míster Rui Almeida teve a ver com os resultados. Agradecemos-lhe o profissionalismo que teve enquanto foi treinador do Gil Vicente. Em relação ao míster Ricardo Soares, deu-se a feliz coincidência de ele também ter saído do Moreirense. É uma pessoa que conhecemos bem, tem um trajeto que todos conhecem e muita vontade de triunfar. Sabemos que ele não quer ficar por aqui e era essa injeção de motivação e de ambição que estávamos a precisar, daí a escolha do míster Ricardo Soares".