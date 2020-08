Tim Hall é reforço para o centro da defesa do Gil Vicente

Depois de Kanya Fujimoto, Antoine Léautey, Boubacar Hanne e Talocha, o Gil Vicente anunciou, este sábado, a contratação de Tim Hall, defesa-central de 23 anos. O internacional luxemburguês assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.





Nas primeiras declarações enquanto jogador dos galos, o jogador mostrou-se satisfeito com o que passo que deu em termos de carreira. "Apesar dos vários convites que recebi, escolhi o Gil Vicente FC porque estou convencido de que é o melhor passo para a minha carreira.Optei pela I Liga porque é um campeonato de grande prestígio europeu e espero que, juntos, consigamos grandes conquistas", referiu aos meios oficiais do clubeTim Hall chega a Barcelos depois de uma temporada no Karpaty, da Ucrânia. O defesa-central atuou ainda, enquanto sénior, no Progrès Niederkorn (Luxemburgo), no Lierse (Bélgica) e no SV 07 Elvesberg (Alemanha).