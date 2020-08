Tim Hall: «Gil Vicente é um grande desafio para mim»

Tim Hall é um dos reforços do Gil Vicente para a temporada 2020/21 e, em entrevista ao jornal Le Quotidien, do Luxemburgo, o defesa-central mostrou-se entusiasmado com o ingresso na formação gilista. O jogador, de 23 anos, revelou ainda que teve várias propostas, mas que a do Gil Vicente foi a que mais o agradou.





Tive propostas da Reggina, de Itália, do Breda, da Holanda, de mais dois clubes italianos, dois polacos, dois cipriotas e dois alemães. Havia propostas financeiramente melhores do que a do Gil Vicente, mas isto era o que eu queria, um grande desafio. Sinto que dei um passo para um grande campeonato", começou por explicar.Assumindo que já recolheu informações com ex-colegas acerca do treinador Rui Almeida e que espera poder jogar com público na próxima temporada, Tim Hall traçou ainda os objetivos dos galos: "A prioridade será a manutenção, para depois fazermos o máximo de pontos para termos uma temporada tão boa como a que acabou agora. A 1ª Liga é um campeonato complicado, de nível muito alto e onde as equipas gostam de sair a jogar. É o meu estilo, gosto quando se começa a criar a partir de trás e penso que também é por isso que o clube se interessou por mim".Para além de Tim Hall, o Gil Vicente já anunciou Talocha, Souleymane Aw, Kanya Fujimoto, Antoine Léautey e Boubacar Hanne como reforços.