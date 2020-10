Tim Hall já treinou esta manhã com a equipa do Gil Vicente no penúltimo dia de preparação para a receção, do sábado que vem, ao Tondela. O defesa-central esteve ao serviço da seleção do Luxemburgo nos seus mais recentes compromissos internacionais - frente a Liechtenstein (particular) e Chipre e Montenegro, a contar para a Liga das Nações.





É, assim, mais uma opção para o técnico Rui Almeida tendo em vista a partida diante dos beirões. Recorde-se que o camisola 34 ainda não se estreou esta temporada pelos gilistas.