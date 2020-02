Três de regresso aos convocados do Gil Vicente

O defesa Alex Pinto, o médio Bozhidar Kraev e o avançado Yves Baraye regressaram esta quinta-feira aos convocados do Gil Vicente para a deslocação ao Vitória de Setúbal, da 21.ª jornada da Liga NOS

Ausente das últimas duas rondas, Alex Pinto pode render Fernando Fonseca, habitual titular no lado direito da defesa minhota, que vai cumprir um jogo de suspensão após ter visto o quinto cartão amarelo frente ao Sporting de Braga (2-2).

Já o búlgaro Kraev e o senegalês Baraye recuperaram de problemas físicos durante a semana e rendem nos eleitos do treinador Vítor Oliveira o médio nigeriano Ahmed Isaiah e o avançado argelino Zakaria Naidji, que se juntou ao defesa brasileiro Rodrigo e ao extremo Rúben Ribeiro no boletim clínico do emblema de Barcelos.

O Gil Vicente, 12.º classificado, com 23 pontos, visita o Vitória de Setúbal, na 10.ª posição, com 26, na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Bonfim.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Wellington e Denis.

- Defesas: Alex Pinto, Arthur Henrique, Edwin Banguera, Rúben Fernandes, Ygor Nogueira e Henrique Gomes.

- Médios: Soares, João Afonso, Claude Gonçalves, Vitor Carvalho e Bozhidar Kraev.

- Avançados: Lourency, Hugo Vieira, Yves Baraye, Samuel Lino e Sandro Lima.