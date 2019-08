Três novidades nos convocados para Moreira de Cónegos

O defesa Nogueira, o médio Isaiah e o avançado Samuel Dias constituem as novidades nos 18 convocados do Gil Vicente para a deslocação ao estádio do Moreirense, no sábado, para a segunda jornada da Liga NOS.O brasileiro Ygor Nogueira ainda procura os primeiros minutos oficiais na nova temporada, enquanto compatriota Samuel Dias e o nigeriano Ahmed Isaiah estão de regresso ao leque de opções do treinador Vítor Oliveira.Os dois jogadores foram chamados para o primeiro encontro oficial da temporada 2019/20, em 3 de agosto, que resultou numa vitória por 3-2 sobre o Desportivo das Aves e no apuramento do emblema de Barcelos para a fase de grupos da Taça da Liga.Os três futebolistas, que ainda não se estrearam no campeonato, substituem o defesa Alex Pinto e os médios Bogdan Mladenovic e Claude Gonçalves, todos lesionados.O Gil Vicente, quarto classificado, com três pontos, visita o Moreirense, 14.º e sem qualquer ponto, no sábado, a partir das 16:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.- Guarda-redes: Wellington e Denis.- Defesas: Rodrigo, Arthur, Kellyton, Vente, Rúben Fernandes e Nogueira.- Médios: Soares, João Afonso, Leonardo, Kraev e Ahmed Isaiah.- Avançados: Lourency, Naidji, Erick, Samuel Dias e Sandro Lima.