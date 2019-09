Três regressos aos convocados do Gil Vicente

O médio Leonardo e os avançados Lourency e Zakaria Naidji, recuperados de lesão, integraram este sábado os convocados do Gil Vicente para a visita ao Santa Clara, no domingo, da sétima jornada da Liga NOS.Os três jogadores passam a estar à disposição do treinador Vítor Oliveira, ao contrário dos centrocampistas Claude Gonçalves e Juan Villa e do extremo Romário Baldé, que tinham participado no nulo caseiro com o Boavista, na ronda anterior, e saem dos 18 eleitos para a viagem aos Açores.De fora estão ainda os centrais Rúben Fernandes e Edwin Vente, bem como o médio Bogdan Mladenovic, todos entregues aos cuidados do departamento médico gilista, enquanto o lateral-direito Alex Pinto não foi chamado por opção técnica.O Gil Vicente, 12.º colocado, com seis pontos, visita o Santa Clara, na nona posição, com oito, no domingo, às 15:00, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.Lista dos 18 convocados:- Guarda-redes: Wellington e Denis.- Defesas: Rodrigo, Arthur, Fernando Fonseca, Nogueira e Henrique.- Médios: Soares, João Afonso, Leonardo, Bozhidar Kraev e Ahmed Isaiah.- Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Erick, Yves Baraye, Samuel Lino e Sandro Lima.