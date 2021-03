Trio do Gil Vicente recupera em contrarrelógio

Ricardo Soares não pôde contar com Miullen, Alaa Abbas, Leandrinho e Boubacar Hanne no último jogo devido a problemas físicos, mas nem tudo são más notícias para o treinador do Gil Vicente. Do lote, Abbas, Leandrinho e 'Bouba' têm possibilidades de recuperar e ser opção para o embate com o FC Porto.





Apesar de não serem opções iniciais habituais nos galos, os três jogadores podem ser armas importantes a nível ofensivo. Apesar de só ter alinhado em seis jogos, Alaa Abbas já oocupa o segundo lugar na lista de melhores marcadores dos barcelenses, juntamente com Claude Gonçalves e Lourency, com dois golos. Por seu lado, Boubacar Hanne e Leandinho têm apenas oito e sete jogos, respetivamente, mas mostraram boas credenciais quand foram chamados.Miullen, afastado da competição há várias semanas, continua de fora. Na lista de indisponíveis está também o capitão Rúben Fernandes, expulso na última jornada frente ao Tondela.