Gil Vicente tem um trauma para resolver

À derrota muito pesada com o Moreirense (5-1) no seu estádio, o Gil Vicente respondeu com dois resultados bastante positivos - empate em Braga (2-2) e vitória em Setúbal (2-1). Na receção de segunda-feira ao Benfica, há, podemos dizê-lo, duas coisas a provar: que os grandes não passam no Cidade de Barcelos (FC Porto e Sporting foram derrotados) e que a goleada sofrida perante os cónegos foi só exceção à regra. É o único desaire caseiro para o campeonato da equipa de Vítor Oliveira.





Entretanto, permanecem três dúvidas no plantel dos minhotos até à hora do jogo com os encarnados. Tratam-se dos casos do central Rodrigão, do médio-ofensivo Rúben Ribeiro e do avançado Zakaria Naidji. Como tem sido política seguida pelos gilistas, o boletim clínico é apenas revelado amanhã, enquanto Vítor Oliveira faz, ao final desta manhã, a antevisão.