Uma festa bonita e um relvado a passar no teste

Dia de celebração para o Gil Vicente e para a cidade de Barcelos. Quatro anos depois do último jogo do clube na 1ª Liga (derrota por, 0-2, com o Belenenses a 23/5/2015), a receção ao FC Porto ficou marcado pela elevada adesão dos adeptos.

Prova disso foi o facto de, duas horas antes do apito inicial dado por Nuno Almeida, já serem visíveis longas filas de trânsito nas imediações do Estádio Cidade de Barcelos. De resto, o recinto esteve praticamente lotado.

Um dos aspetos que mais curiosidade vinha suscitando estava relacionado com o comportamento do relvado. Nesse sentido, elementos da RED, empresa responsável pela recente implementação do mesmo, procederam à rega de forma criteriosa e precisamente uma hora antes do apito inicial. Ainda neste âmbito, nota para o facto de Tó Ferreira, treinador de guarda-redes do Gil Vicente, Wellington e Denis terem sido os primeiros a pisar o novo relvado do Cidade de Barcelos. O tapete verde, diga-se, passou o grande teste, apesar das escorregadelas de alguns jogadores, principalmente na primeira parte do encontro entre gilistas e dragões.