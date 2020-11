Variedade tática para diluir hiato de triunfos

O Gil Vicente entrou no campeonato com o pé direito graças a um triunfo pela margem mínima frente ao Portimonense, na primeira jornada, mas está há dois meses sem saborear uma vitória. Hiato demasiado prolongado para proporcionar o patamar de serenidade delineado pelos responsáveis barcelenses e, também, o argumento que suscitou a aposta no treinador Ricardo Soares.

Medida de último recurso que já garantiu o apuramento dos minhotos na Taça de Portugal. Injeção de confiança, contudo, que só chegou no desempate por penáltis e que o novo técnico reconhece exigir uma linha de continuidade para o seu jogo de estreia no campeonato, na certeza de que a grande dúvida se centra no modelo tático que Ricardo Soares vai apresentar esta tarde.