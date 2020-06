Virar a página mantendo o onze

Apesar de ter uma vantagem relativamente confortável (nove pontos) sobre o Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de água, o Gil Vicente quer usar o jogo de hoje com o Aves para inverter a má fase em que se encontra. O conjunto orientado por Vítor Oliveira, que está castigado e não se vai sentar no banco de suplentes esta noite, soma três derrotas consecutivas na Liga, algo inédito para os barcelenses na presente época, pelo que somar pontos frente aos avenses é visto como algo importante para dar um passo em frente na luta pela permanência. Apesar disso, não é expectável que o experiente técnico promova muitas alterações no onze, sendo até provável que repita a equipa que alinhou de início frente a Marítimo. Fernando Fonseca e Ygor Nogueira continuam de fora devido a problemas físicos.