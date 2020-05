Vítor Carvalho à espera da oportunidade

Chegado ao Gil Vicente no mercado de inverno, Vítor Carvalho viu o seu processo de adaptação ao clube e ao futebol português interrompido pela pandemia de Covid-19.





Até à paragem da competição, o médio, que se estreou com dois golos no empate frente ao Sp. Braga, somava três partidas disputadas, todas na condição de suplente utilizado. Com dez jogos ainda por disputar, Vítor Carvalho quererá ser opção com mais regularidade para Vítor Oliveira.O jogador de 22 anos está no clube minhoto por empréstimo do Coritiba. O seu contrato com os galos termina em junho de 2021.