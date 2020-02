Vítor Carvalho é baixa para a receção ao Benfica

Vítor Oliveira anunciou na conferência de imprensa de antevisão que tinha apenas 16 jogadores de campo disponíveis para o jogo com o Benfica e a convocatória confirmou isso mesmo.

A principal novidade em termos de ausências no conjunto barcelense é Vítor Carvalho, que se junta ao trio de lesionados composto por Rodrigão, Rúben Ribeiro e Zakaria Naidji. O médio brasileiro chegou ao Gil Vicente no mercado de inverno, tendo sido lançado nos embates com o Sp. Braga, contra quem marcou os dois golos que valeram um empate aos minhotos, e com o V. Setúbal.

O lote de indisponíveis para o encontro frente ao Benfica fica completo com Alex Pinto. O lateral de 21 anos está nos barcelenses por empréstimo dos encarnados e não pode ser opção para Vítor Oliveira na partida desta noite.