Vítor Carvalho: «Estávamos seguros no jogo, mas não conseguimos concretizar» Médio do Gil Vicente explicou o que falhou no desaire frente ao Famalicão





• Foto: Luís Vieira / Movephoto