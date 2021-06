Vítor Carvalho renova contrato com Gil Vicente até 2024

O médio brasileiro Vítor Carvalho prolongou o vínculo que o liga ao Gil Vicente até ao final da época 2023/24, informou este domingo o clube minhoto.

"Vítor Carvalho renova até 2024", lê-se numa publicação na página oficial gilista na rede social Facebook, acompanhada de um vídeo com lances e declarações do futebolista de 24 anos.

Após duas épocas de 'galo' ao peito, nas quais realizou 35 partidas e marcou dois golos, ambos no reduto do Sporting de Braga, na edição 2019/20 da Liga NOS (2-2), o atleta disse estar "muito contente" por permanecer em Barcelos e assumiu os desejos de continuar a mostrar o seu "potencial" e de levar a "camisola do Gil Vicente a patamares cada vez maiores".

Formado nos brasileiros do Coritiba, Vitor Carvalho estreou-se pela equipa sénior em 2017, num jogo da I Liga brasileira com a Chapecoense (derrota por 2-1), e continuou a representar o emblema da capital do Estado do Paraná em 2018 e em 2019, na II Liga brasileira, antes de rumar ao Gil Vicente, numa mudança que admite ter sido "difícil".

"É difícil para a carreira de um jogador fazer essa escolha. Às vezes, temos o pensamento de que a mudança pode fazer bem. A partir do momento em que o Gil Vicente mostrou interesse, eu quis vir para cá", disse, no vídeo publicado.

Vítor Carvalho é o segundo jogador a renovar contrato com os barcelenses na antecâmara da edição 2021/22 da I Liga, após o defesa central e capitão de equipa Rúben Fernandes, de 35 anos, ter acordado a continuidade até junho de 2022.