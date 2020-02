Vítor Oliveira: «A 2.ª volta vai ser terrível, temos de começar a somar pontos o mais cedo possível»

Após o desaire no Estádio do Dragão, o Gil Vicente regressa ao Cidade de Barcelos para enfrentar o Moreirense. Na antevisão do encontro, agendado para amanhã, Vítor Oliveira deixou elogios ao adversário, mas atribuiu favoritismo à sua equipa devido ao fator casa.





O treinador dos barcelenses começou por relembrar o jogo frente ao Moreirense da primeira volta. "Um bom resultado é uma vitória, mas sabemos que do outro lado está, provavelmente, o adversário que na primeira volta nos venceu de forma mais fácil. Pensamos que o jogo vai ser diferente, queremos fazer valer o fator casa. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas sabemos também da importância do jogo para nós. Temos de ser competentes, o nosso opositor, que é um adversário do nosso campeonato, vai criar-nos muitos problemas", sublinhou, deixando ainda elogios aos cónegos: "Vamos encontrar um Moreirense organizado, disciplinado, a querer jogar no campo todo e a querer levar daqui pontos, já que, tal como nós, precisa muito de pontos. Vai ser um jogo equilibrado; no entanto, por jogarmos em casa, penso que somos favoritos".Assumindo que o mercado de transferências não mexeu de forma significativa com o seu plantel, Vítor Oliveira aproveitou ainda para perspetivar aquilo que pode ser a segunda volta do campeonato. "Na primeira volta jogámos em casa com Sp. Braga, V. Guimarães, FC Porto e Sporting. Estas equipas dão algum espaço para jogar, o que facilitou de alguma forma e que nos permitiu conquistar alguns pontos com os quais não contaríamos. Na segunda volta vamos ter equipas mais fechadas, a tentar jogar no nosso erro e, normalmente, esses jogos são complicados. Além disso, esses jogos têm uma carga emocional grande, já que há alguma obrigação de fazermos bons resultados. A segunda volta vai ser terrível, temos de começar a somar pontos o mais cedo possível", rematou.O embate entre Gil Vicente e Moreirense está agendado para as 15 horas deste domingo.