Vítor Oliveira: «A luta pelos pontos nota-se agora»

O Gil Vicente empatou (0-0) na visita ao terreno do Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, num encontro sem muitas oportunidades de perigo.





No final do encontro, Vítor Oliveira afirmou que o empate foi o resultado mais justo, alertando para o facto da luta pelos pontos começar a notar-se a partir de agora, à entrada da segunda volta do calendário do campeonato."Jogo difícil, não houve grandes oportunidades, houve duas boas para cada lado. Foi um jogo de luta. A luta pelos pontos nota-se agora. Nesta viragem as equipas começam a ter uma consciência mais real da tabela e a luta pelos pontos foi tremenda. Jogo nem sempre bem jogado, mas as equipas queriam não sofrer e tentar surpreender. Não tiveram arte a atacar, defenderam sempre bem. Jogo equilibrado e o resultado final diz o que se passou. A divisão de pontos é justa", apontou o técnico do Gil Vicente."A equipa do P. Ferreira arriscou nas bolas paradas, deixou dois para dois cá atrás. Estávamos sempre à espera de tentar surpreender. Não foi possível. As bolas paradas foram os lances mais perigosos para cada equipa. O nulo está de acordo", concluiu.