Vítor Oliveira: «A prioridade do Gil Vicente é o campeonato»

Três dias depois do jogo com o Boavista para o campeonato, o Gil Vicente prepara-se para receber, esta quarta-feira, o Portimonense para a Taça da Liga. Na antevisão da partida, Vítor Oliveira assumiu que o jogo servirá para dar minutos a jogadores que têm sido menos utilizados e deixou reparos à calendarização das competições.O treinador do Gil Vicente começou por dizer que o foco do clube está na Liga NOS. "Atribuímos uma prioridade baixa a esta competição, a prioridade do Gil Vicente é o campeonato. Estamos completamente focados no campeonato, estamos aquém do que queríamos estar nesta altura no campeonato e o foco vai continuar a ser essa prova. Não vamos jogar para perder, mas vamos aproveitar este jogo para dar minutos a jogadores que têm sido menos utilizados e para ver o seu rendimento em competição. Precisamos de ter alternativas, precisamos de ter uma luta feroz pelas posições dentro da equipa e estes jogos são importantes para isso mesmo", afirmou.Salientando o facto de não haver equipas fáceis e que o Gil Vicente, apesar das mexidas, vai entrar para ganhar, Vítor Oliveira abordou a escassa produção ofensiva nos últimos jogos (um golo nos últimos cinco jogos oficiais): "O facto de estarmos a marcar poucos golos preocupa-nos. É evidente que estamos muito preocupados, temos feito muito poucos golos. Nos últimos dois jogos em casa tivemos um caudal ofensivo muito grande, mas não tivemos grandes ocasiões de golo. Tivemos mais posse de bola, estivemos mais próximas da baliza do adversário, mas não criamos aquelas situações efetivas de golo. Precisamos de ser mais eficazes".O experiente técnico terminou analisando a equipa adversária e comentando a calendarização das competições. "Conheço bem a filosofia do Portimonense, é uma equipa que também joga para ganhar. Esperamos um jogo aberto, onde haverá gestão de plantel dos dois lados porque três jogos numa semana, com viagens pelo meio, não é algo a que estejamos habituados. Apesar de não ser nada de transcendente, os jogos da última jornada dos dois clubes poderiam ter sido no sábado e não no domingo e as equipas apresentar-se-iam em melhores condições. As equipas estarão condicionadas com um calendário apertada. Os profissionais de futebol deveriam ter uma opinião mais forte sobre isto e uma capacidade de sensibilização mais forte. Não temos e temos de gerir a situação", rematou.O embate entre Gil Vicente e Portimonense está agendado para as 17 horas desta quarta-feira.