Vítor Oliveira à procura de uma "surpresa" no Estádio da Luz

Depois de conquistar cinco pontos nas quatro primeiras jornadas do campeonato, o Gil Vicente prepara-se para jogar com o Benfica no Estádio da Luz. Na antevisão da partida, Vítor Oliveira atribuiu um favoritismo claro à turma orientada por Bruno Lage, mas assumiu que quer uma equipa a jogar "sem medo".O técnico dos minhotos começou por analisar as consequências da paragem das seleções para a sua equipa. "As paragens têm sempre aspetos positivos e negativos. Na parte positiva, pudemos continuar a integrar os jogadores que foram chegando a conta gotas. Na parte negativa, tivemos algumas lesões e tivemos o caso do Romário Baldé, que chegou e passado dois dias foi para a seleção. Tentamos aproveitar o melhor que pudemos. Trabalhamos para aparecer bem no jogo deste sábado", referiu.Recusando a ideia de que o Gil Vicente é uma equipa talhada para os jogos grandes, o experiente treinador preferiu não comparar o encontro do Benfica àquele que o Gil Vicente venceu frente ao FC Porto: "A vitória sobre o FC Porto já foi há algum tempo, depois disso já aconteceram algumas coisas no futebol português. O Benfica é, juntamente com o FC Porto, um dos candidatos ao título e, a jogar em sua casa, não quererá perder pontos. Sabemos que o favoritismo está do lado do Benfica, mas não há favoritismo a 100%. Só com um Benfica num dia menos bom e com um Gil Vicente no seu melhor é que podemos somar pontos, temos a expectativa de causar uma surpresa. Se formos para a Luz medrosos saímos de lá com uma derrota pesada".Naquele que tem sido um início de época atípico para o Gil Vicente, já que o clube subiu diretamente do Campeonato de Portugal para a 1ª Liga, Vítor Oliveira assumiu que o plantel tem tido algumas dificuldades. "Temos 24 jogadores novos, temos jogadores com várias nacionalidades diferentes e alguns deles, principalmente os brasileiros, têm tido dificuldades em termos de adaptação. Além disso, o Bogdan, em quem depositamos muita confiança, não tem podido jogar, o Yves está na mesma situação, assim com o Romário", sublinhou.O treinador do Gil Vicente concluiu perspetivando o encontro deste sábado: "Espero um Benfica muito forte e a querer voltar às vitórias em sua casa. Queremos minimizar os pontos fortes do Benfica e maximizar os pontos fortes do Gil Vicente. Vamos tentar equilibrar o jogo, mas a balança estará sempre desequilibrada para o lado do Benfica. Sabemos que temos de ter um forte sentido coletivo, temos de ser uma equipa muito concentrada, muito motivada, agressiva e que jogue sem medo", finalizou.O encontro entre encarnados e gilistas está agendado para as 19 horas.