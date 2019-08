Vítor Oliveira apela à "regularidade" para o embate com o V. Setúbal

O Gil Vicente prepara a receção ao V. Setúbal depois do empate frente ao Sp. Braga. Na antevisão da partida, Vítor Oliveira assumiu estar à espera de dificuldades e apresentou ainda o novo reforço do plantel, Fernando Fonseca.O experiente treinador começou por abordar as más entradas dos gilistas nos jogos anteriores e assumiu o desejo de retificar esse aspeto. "A falta de concentração faz parte de uma equipa que ainda não tem um conhecimento profundo de si mesma. Temos entrado mal nos jogos, mas tentámos acautelar isso durante a semana. Pensamos que vamos entrar melhor neste jogo, trabalhámos para entrar mais concentrados e atentos. Vamos ver se resultou em pleno ou se não resultou. As falhas de concentração e de organização na primeira hora de jogo têm sido recorrente e têm-nos dado custos elevados", referiu.Sem dar pistas quanto a uma possível inclusão de Lino, que esteve em destaque no jogo com o Sp. Braga, no onze inicial para a receção ao V. Setúbal, Vítor Oliveira deixou elogios aos sadinos: "O V. Setúbal é uma equipa tradicionalmente difícil fora de casa, provou-o o no passado e vai prová-lo este ano. Ainda não fez golos, mas só sofreu com o FC Porto. É uma equipa sólida em termos defensivos, com algumas dificuldades em termos ofensivos, mas isso acontece com quase todas as equipas do futebol português, mas nem todas são tão sólidas com o V. Setúbal em termos defensivos. É um jogo entre equipas com os mesmos objetivos, o fator casa vai ser muito importante. Queremos ser mais regulares, os jogos anteriores começaram aos 30 minutos e queremos antecipar esse início para não sermos surpreendidos".O treinador da formação minhota concluiu referindo que Fernando Fonseca vai ser reforço do Gil Vicente e abordando as notícias que dão conta da possível saída de Sandro Mendes do comando técnico dos sadinos. "A questão do Sandro passa ao lado dos jogadores, mas despedir um treinador à quarta jornada é um atestado de incompetência aos diretores do clube. O Sandro fez uma campanha fantástica no ano passado e provou que é uma pessoa competente".O embate entre o Gil Vicente e o V. Setúbal está marcado para este sábado, às 21h30.