Vitor Oliveira: «Benfica da segunda parte estava perfeitamente ao alcance do Gil Vicente»

Vitor Oliveira afirmou que o Gil Vicente perdeu uma boa oportunidade de pontuar frente ao Benfica, mas reconheceu que faltou critério no último terço.





"Faltou aquilo que nos tem falta nos últimos jogos: uma boa decisão no último passe. Na primeira parte o Benfica foi melhor e na segunda equilibrámos. Em termos de situações tivemos tantas como o Benfica. Perdemos uma boa oportunidade de pontuar com o Benfica, que está desgastado com a sequência de jogos. Os últimos resultados também tiram tranquilidade à equipa. O Benfica da segunda parte estava perfeitamente ao alcance do Gil Vicente. Não conseguimos. Há que dar os parabéns ao vencedor", disse o técnico do Gil Vicente, na 'flash interview', deixando ainda algumas criticas à equipa. "Devemos reconhecer que não fomos esclarecidos no último terço. Algumas vezes por aselhice outras por sermos egocêntricos e querermos resolver individualmente aquilo que devia ter sido resolvido colectivamente. Os jogadores trabalharam muito, é evidente, mas penso que podíamos ser melhores ofensivamente e garantir outro resultado".Vitor Oliveira recusou a ideia de que a equipa está tranquila no 11.º lugar. "Não estamos minimamente tranquilos. O FC Porto estava há duas semanas estava a sete pontos do Benfica e neste momento está a um ponto. Isso pode acontecer com as equipas lá de baixo. Vamos ter campeonato até ao fim e ainda vamos sofrer, mas temos a consciência que vamos dar uma boa resposta", disse.