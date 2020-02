Vítor Oliveira: «Caça aos pontos é muito importante neste momento»

O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, antecipou esta quinta-feira um "jogo repartido" frente ao V. Setúbal, amanhã, no encontro inaugural da 21.ª jornada da Liga NOS, cujos "pormenores" podem ser decisivos.

"Esperamos um jogo muito difícil e equilibrado para duas equipas do mesmo campeonato. Temos de estar atentos aos pormenores, porque a caça aos pontos é muito importante neste momento. Encontraremos um Vitória de Setúbal experiente e organizado, mas queremos complicar a vida deles", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Os sadinos são a quarta defesa menos batida do campeonato, com os mesmos 21 golos sofridos do Santa Clara, dado justificado com uma "organização coletiva muito forte" dos pupilos de Julio Velázquez, mas que "não preocupa" os planos de Vítor Oliveira.

"É uma equipa equilibrada, servida por jogadores experientes e que não corre muitos riscos. Sabemos que não fazem muitos golos, mas também não precisam de sofrer muitos para perder o jogo. Acredito que não vão fugir ao registo habitual", observou.

O experiente técnico sublinhou a "melhoria de resultados" do conjunto do Sado, potenciada pela entrada do timoneiro espanhol e pela aposta em alguns atletas de valia superior, confirmando que "as boas equipas se fazem com os bons jogadores".

"Dou um exemplo muito flagrante e próximo: o Famalicão fez uma série de alterações contra o Vitória de Guimarães e aconteceu o que aconteceu [goleada caseira por 7-0 na Liga]. Passados três dias, com os melhores jogadores, fez uma exibição soberba [empate 1-1 frente ao Benfica para a Taça de Portugal]", apontou.

Com quatro triunfos nos 13 jogos em Setúbal para o campeonato, o Gil Vicente vem de um empate "moralizador" diante do Sporting de Braga (2-2), mas Vítor Oliveira alerta para uma eventual "falsa moral" erguida após quatro rondas seguidas sem vencer.

"Quando a equipa está bem, normalmente consegue resultados positivos. O último jogo compôs um tónico importante, já que o ponto foi obtido a seguir a uma derrota copiosa [5-1 perante o Moreirense] e depois de termos estado a perder por 2-0 ao intervalo frente a uma das grandes equipas nacionais", considerou.

O Gil Vicente, 12.º classificado, com 23 pontos, visita o Vitória de Setúbal, na 10.ª posição, com 26, na sexta-feira, às 20H30, no Estádio do Bonfim.