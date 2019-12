Vítor Oliveira: «Caso do Sporting é um problema gravíssimo no futebol português»

A conferência surpreendente de Vítor Oliveira: «Sporting precisa de 4 ou 5 jogadores de muita qualidade» A conferência surpreendente de Vítor Oliveira: «Sporting precisa de 4 ou 5 jogadores de muita qualidade»

Depois de bater o Sporting no passado domingo, o Gil Vicente prepara-se para voltar a defrontar os leões esta quarta-feira, em jogo a contar para a Taça da Liga. Na antevisão da partida, Vítor Oliveira, treinador dos barcelenses assumiu estar à espera de um jogo complicado e abordou o atual momento do clube de Alvalade.Vítor Oliveira defendeu, após o jogo para o campeonato, que o Sporting tem poucos grandes jogadores, ideia que voltou a vincar na conferência da tarde desta terça-feira. "Eu ganhei muitas vezes a Liga de Honra e sempre defendi que, embora o treinador seja importante, o fundamental é ter-se bons jogadores. As boas equipas fazem-se com bons jogadores e nenhum treinador faz uma boa equipa sem bons jogadores. Hoje li um artigo do Record no qual falavam dos jogadores que saíram do Sporting nos últimos três anos , eram cerca de 15, jogadores de grande qualidade. É impossível uma equipa deixar sair 15 jogadores em três anos e continuar forte", afirmou.Assumindo que vai fazer alterações para a partida da Taça da Liga e que parte da estratégia do Gil passará por tentar condicionar Bruno Fernandes, o experiente técnico analisou o impacto que o caso do ataque à Academia de Alcochete continua a ter no clube leonino: "Não podemos passar ao lado dos problemas que afetam o futebol português e o caso do Sporting é um problema gravíssimo no futebol português. É algo que está a ser analisado por toda a gente com demasiada ligeireza. Estou a referir-me ao incidente da Academia. Saíram vários jogadores que valeriam muito mais do que aquilo que acabaram por valer. Se aquilo não tivesse acontecido, alguns jogadores importantes poderiam continuar. Tudo isto foi ultrapassado de ânimo leve, o Sporting voltou à normalidade, com um discurso de campeão. No entanto, quem está no futebol percebe que aquilo deixou marcas profundas. Tem-se procurado bodes expiatórios, às vezes onde eles não existem, e o Sporting vai precisar de algum tempo para ultrapassar isto e para voltar a ser o grande clube que já foi. A situação foi excessivamente grave".O treinador do Gil Vicente sublinhou ainda que treinar os minhotos é o projeto mais difícil que teve até ao momento que os jogadores do Sporting vão tentar dar uma resposta no encontro desta quarta-feira. "Os jogadores do Sporting deverão querer dar uma resposta às minhas palavras, mas também pode haver um problema. O Sporting vai fazer três jogos em menos de uma semana e isso tem o seu custo, os jogadores podem não apresentar o seu nível. Para além disso, a instabilidade do Sporting também pode beneficiar o Gil Vicente. Vamos tentar ganhar, mas não vamos pôr em risco o campeonato, que é o nosso grande objetivo", rematou.A partida entre Gil Vicente e Sporting está agendado para as 20h45.