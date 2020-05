Vítor Oliveira com dúvida para tirar na ala de ataque

Depois de Lourency ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato frente ao Santa Clara, no último jogo disputado antes da interrupção devido à pandemia, Vítor Oliveira sabe que vai ter de fazer alterações no onze que habitualmente utiliza.





O brasileiro, de 24 anos, deve ser rendido nas opções iniciais por Rúben Ribeiro, que chegou no mercado de inverno, ou por Samuel Lino, um dos suplentes mais utilizados do plantel. Apesar de ser menos provável, Zakaria Naidji, que já atuou mais descaído para as alas do ataque gilista, também pode ser lançado de início frente ao Portimonense.Para além de Lourency, que soma quatro golos em 28 jogos na presente temporada, Vítor Oliveira também não poderá contar com Fernando Fonseca, a recuperar de lesão.