Vítor Oliveira critica "paragens sem sentido": «Um mês sem competir faz mossa»

Quase três semanas depois do último jogo oficial, o Gil Vicente volta a entrar em campo este sábado para defrontar o Penafiel (16 horas). Na antevisão da partida da Taça de Portugal, Vítor Oliveira, técnico dos gilistas, deixou críticas à calendarização das competições e assumiu o desejo de seguir em frente na prova.O experiente técnico começou por fazer um balanço da pausa competitiva. "A paragem é tão longa que só podemos fazer um balanço depois do jogo porque não sabemos como é que os jogadores vão aparecer. Estas paragens não fazem sentido, é algo extremamente negativo. Trabalhámos muito, mas praticamente um mês sem competir faz mossa. O empenhamento foi máximo e esperamos poder aparecer melhor", referiu.Assumindo que os seus jogadores já têm "saudades" de entrar em campo em jogos a valer, Vítor Oliveira traçou o perfil do conjunto penafidelense: "O Penafiel é uma equipa tradicionalmente difícil em casa, é um osso duro de roer. É uma equipa muito organizada, como são todas as do Miguel Leal. Jogam muito no erro do adversário, são agressivos em termos defensivos e chegam fácil e com processos simples à frente. Apesar disso, tenho muita confiança nos meus jogadores e acredito que podemos criar dificuldades ao adversário. Temos um jogo tremendamente difícil, mas queremos seguir em frente na Taça e para isso temos de ganhar ao Penafiel".O técnico concluiu fazendo referência à necessidade de melhorar os índices ofensivos e recusando a ideia de que a Taça de Portugal tenha menos importância do que o campeonato. "Queremos passar esta eliminatória, vamos enfrentar um clube da 2ª Liga que merece todo o nosso respeito. Sei, por experiência própria, que as equipas da 2ª Liga são muito competitivas e difíceis. Encaramos este jogo com muita responsabilidade, vamos jogar com o melhor que temos. O nosso objetivo é assegurar a permanência, mas não podemos descurar a Taça. Ainda para mais tivemos uma paragem longa e até nos faz jeito ter este jogo da Taça", rematou.O encontro entre Penafiel e Gil Vicente está marcado para as 16 horas deste sábado.