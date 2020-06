Vítor Oliveira deixa alerta: «Se não houver ajuda vamos assistir a final de época lamentável»

Após a derrota (2-1) do Gil Vicente no terreno do Marítimo, Vítor Oliveira deixou algumas críticas à arbitragem e apelou a mudanças no futebol português, numa altura "complicada".





"Na primeira parte fizemos um bom jogo e fomos superiores, com exceção de 10 minutos. Podíamos ter ido para o intervalo com um resultado totalmente diferente. Na segunda parte o Marítimo conseguiu ter alguma superioridade nos primeiros minutos mas na última meia hora tomámos conta do jogo. Eles limitaram-se a defender com a complacência do árbitro. Permitiu que o jogo se arrastasse vergonhosamente até ao fim. É importante que as arbitragens tenham mais atenção a isso. Depois as substituições, muito tempo perdido... o árbitro deu seis minutos e em três não se jogou. Enquanto isso acontecer vamos premiar a equipa que está a prevaricar. Não é isso que queremos para o futebol, que está a passar uma fase complicada. Os jogos não tem sido de muita qualidade e se não houver a ajuda de todos vamos assistir a um final de época lamentável", disse o treinador gilista à Sport TV.Vítor Oliveira falou ainda em algumas questões internas que estão a dificultar o rendimento da equipa: "Há muitas coisas que contribuíram para que a equipa tivesse um entrada inferior no campeonato. São situações internas que estamos a tentar gerir. Trinta pontos não chegam para permanecer.""O resultado é o que é, uma derrota. Para o Gil ou para quem seja, é sempre um mau resultado. Penso que, na primeira parte, fomos melhores do que o Marítimo. O resultado foi-nos adverso por uma falha nossa no segundo golo. O Marítimo teve uma boa reação a seguir ao golo [do Gil Vicente], teve 10 minutos em que esteve por cima, mas, depois, voltámos a estar por cima. Na segunda parte, o jogo começou muito dividido. O Marítimo teve duas boas situações para ampliar para 3-1, o que poderia resolver o jogo, mas penso que, na última meia hora, o Gil esteve sempre com o controlo do jogo, nem sempre com a melhor qualidade. Falhámos duas, três boas situações. Trabalhámos muito, mas nem sempre jogámos com o discernimento que precisávamos para finalizar.""Foi um jogo difícil. As vitórias são sempre justas, são de quem marca mais golos. Parabéns ao Marítimo e nós vamos continuar em frente. Sabemos que precisamos de pontos, acho que vamos conseguir esses pontos e temos condições para conseguirmos esses pontos e mantermos o Gil Vicente na 1.ª Liga.""Quem controla o tempo de jogo são os árbitros, que podem melhorar nas reposições de bola em jogo, nas faltas, no tempo perdido em assistências e substituições. Os árbitros são as únicas pessoas que podem melhorar isso e vou fazer um apelo aos árbitros que estejam mais atentos a essa situação, porque o que se passou aqui hoje foi notoriamente vergonhoso. Falo porque pode acontecer a todas as equipas e não a equipas específicas. Estamos a assistir a uma retoma com jogos muitos fracos, por várias vezes e, se não formos todos ajudar para que isto melhore, isto cada vez piora e acabamos por ter uma parte final do campeonato lamentável, com maus jogos e daqueles que, apesar das pessoas verem em casa, perdem um pouco o gosto de ver", concluiu.