Vítor Oliveira e a ausência de Sandro Lima: «Está a ser negociado, não deveria correr o risco de se lesionar»

Sandro Lima, o melhor marcador do Gil Vicente esta temporada, com 10 golos, estava entre os convocados por Vítor Oliveira para a receção ao Paços de Ferreira, a contar para a última jornada da Liga NOS. Contudo, o avançado brasileiro não chegou a figurar na ficha de jogo, situação explicada por Vítor Oliveira no final da partida.





"É uma situação simples. O Sandro está a ser negociado e o contrato, por ser vantajoso para ele, entendemos que ele não deveria correr o risco de se lesionar, tendo em conta tudo aquilo que já ofereceu ao Gil Vicente. Era um jogo em que era importante vencer, claro, mas que não tinha uma grande importância para o futuro da equipa [uma vez que a manutenção já estava assegurada]", revelou o técnico.