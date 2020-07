Vítor Oliveira e a chegada do novo treinador: «Direção do Gil não tinha legitimidade de torná-lo público»

Vítor Oliveira comentou, esta quarta-feira, no final da derrota (2-1) na deslocação ao terreno do Sporting, a sua saída do comando técnico do Gil Vicente após dar-se por concluída a presente temporada 2019/20.





O treinador dos gilistas 'arrasou' a direção do clube, questionando a legitimidade do Gil Vicente ao anunciar Rui Almeida como o seu sucessor para o cargo."Nunca penso no meu próximo passo nem na próxima temporada. Contrariamente ao que alguns órgãos de comunicação noticiaram, que eu ia para aqui e para acolá, eu não vou para lado absolutamente nenhum. Não tenho compromisso com absolutamente ninguém, o que é normal em mim, e vou sair. Já tinha manifestado à direção do clube que não queria continuar, a direção resolveu encontrar um novo treinador, tem toda a legitimidade nisso, só não tinha legitimidade de torná-lo público porque provoca sempre alguma instabilidade no plantel", apontou o técnico.