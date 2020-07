Vítor Oliveira e a permanência: «Penso que os 36 pontos vão chegar»

O Gil Vicente voltou aos triunfos, deu um passo decisivo rumo à permanência na Liga NOS ao bater (1-0) o Rio Ave e tem agora 9 pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. No final do encontro, o técnico Vítor Oliveira sublinhou a importância da vitória e reconheceu que os gilistas ficam numa "situação mais confortável".





"Foi uma vitória muito importante para as nossas contas. O campeonato está disputadíssimo e tínhamos consciência de que 33 pontos não chegavam. Não sabemos se 36 chegam, mas realmente é uma situação mais confortável. Faltam 12 pontos, temos uma vantagem de 9 sobre o Portimonense e 6 para o V. Setúbal. Matematicamente, ainda não é o necessário, mas penso que os 36 vão chegar. A equipa está em crescendo e certamente vamos pontuar", referiu o técnico em conferência de imprensa."Estávamos a defrontar a equipa que melhor jogava neste momento em Portugal. Hoje, não jogou e creio que por mérito do Gil Vicente. Na 1.ª parte fomos melhores. Fizemos um golo, podíamos ter feito outro e tivemos quatro ou cinco saídas muito bem feitas. Conseguimos manietar o jogo interior do Rio Ave. Nunca demos grandes espaços e o adversário não conseguiu criar oportunidades. Na 2.ª parte, os primeiros 10 minutos foram equilibrados até à expulsão do Rúben [Fernandes]. Aí a coisa complicou-se.""Com este calor notou-se desgaste em alguns jogadores e passámos por dificuldades, perdendo até algum tempo na 2.ª parte, contrariamente àquilo que idealizamos para a nossa equipa. Hoje, fizemos aquilo que outros têm feito por quatro razões simples. Acima de tudo, estávamos a ganhar por 1-0. Depois, a qualidade do nosso adversário, a necessidade de pontos e a inferioridade numérica. Todas estas situações somadas levaram a que perdêssemos algum tempo e retardássemos o jogo.""Não houve uma palavra em relação às duas faltas extremamente gravosas do lateral Matheus [Reis] na 1.ª parte. Deveriam ser punidas com amarelo e dariam expulsão. Depois todos viram que o Filipe Augusto faz uma falta grosseira, leva amarelo e pontapeia a bola. Tinha de levar o segundo amarelo. Isto é elementar. Se não virmos isto, não vemos nada. Não houve nenhuma palavra, embora reconheça que perdemos tempo.Sou muito contestatário relativamente ao tempo que os árbitros dão, mas hoje fomos obrigados a fazer um bocadinho isso e fomos penalizados com 10 minutos. Penso que foi a única vez em Portugal que esta situação aconteceu."