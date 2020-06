Vítor Oliveira: «É importante que não facilitemos para não andarmos com as calças na mão»

Com 30 pontos conquistados em 24 jornadas, o Gil Vicente tem sido uma das grandes surpresas da presente edição da Liga NOS. Apesar disso, Vítor Oliveira, técnico dos galos, não quer facilitismos no regresso à competição após a paragem provocada pela pandemia.





"Nós não temos a manutenção garantida. Não vamos dizer que está muito difícil de a conseguirmos, mas temos exemplos vários, nos últimos quatro ou cinco anos, de equipas que estavam quase a conseguir a permanência e depois acabaram por não atingir esse objetivo. Penso que isso não vai acontecer aqui no Gil Vicente, mas é importante que não facilitemos para não andarmos com as calças na mão", afirmou o técnico na conferência de imprensa desta terça-feira.Assumindo que ficou agradado com o empenho dos atletas, apesar da desconcentração dos mesmo provocada pelas dúvidas em relação à pandemia, Vítor Oliveira descreveu o estado de espírito da sua equipa para o regresso da Liga NOS: "Os jogadores querem jogar, é a profissão deles e sabem que têm de justificar dentro de campo todas as vantagens e regalias que têm. É preciso criar condições para eles jogarem, é preciso que as regras sejam cumpridas para que eles se preocupem apenas em jogar. Com as regras bem definidas, que ainda não estão, é mais fácil para toda a gente. Os agentes do futebol querem jogar, mas estamos excessivamente condicionados. Penso que deviam ter sido dados passos maiores para que o futebol regressasse com maior normalidade. Não diria que este é um futebol anormal, mas é diferente do que estamos habituados".O experiente treinador destacou ainda que, mesmo com a diferença de valor e de condições entre os clubes, todas as equipas partem em igualdade de circunstâncias e descreveu ainda as maiores dificuldades que o Gil Vicente vai ter. "Uma das dificuldades tem a ver com o nível físico. Tivemos quase dois meses de férias e depois treinámos 15 dias, que me parece pouco. Não fizemos uma coisa que considero importante: os jogos particulares que antecedem o início da época. Para além disso, também teremos de ter atenção às lesões e, por fim, não ter adeptos nos estádios é quase matar o futebol", vincou o técnico, que concluiu dizendo que os sócios do clube da casa deveriam estar presentes no estádio.O embate entre Portimonense e Gil Vicente está agendado para as 19 horas desta quarta-feira.