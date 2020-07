Vítor Oliveira e o caso do Aves: «Verdade desportiva está completamente falseada»

Vítor Oliveira aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o Gil Vicente e o P. Ferreira para comentar a atual situação do Aves, clube pelo qual passou em 2010/11.

"Os agentes do futebol terão de estar extremamente atentos nos tempos mais próximos. Esta situação do Aves é uma situação de alerta e não é algo novo, já se arrasta há três ou quatro meses. As pessoas já tiveram tempo suficiente para ponderar sobre estas situações e a verdade desportiva está completamente falseada. O Aves jogou com uma equipa na 1ª volta e com uma equipa completamente diferente na 2ª volta. Os pressupostos que os clubes têm de cumprir deviam ser devidamente atendidos, fiscalizados e penalizados quando isso não acontece. Chegámos a esta triste situação num clube fantástico, onde eu já estive e que tem pessoas sérias, que gostam do clube e que são cumpridoras. Sem responsabilidade veem-se no meio desta situação. Os agentes do futebol deviam agir de forma rápida e séria, de modo a termos um futuro mais risonho em termos coletivos. Ninguém merece passar por isto e, se fôssemos suficientemente competentes na análise dos problemas do futebol, já teríamos resolvido esta situação atempadamente. O futebol merecia mais respeito", afirmou o técnico.