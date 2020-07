Vítor Oliveira e o jogo com o P. Ferreira: «A última imagem é muito importante»

O Gil Vicente encara a última jornada de forma tranquila, isto tendo em conta o facto de a permanência já ter sido assegurada. Apesar disso, Vítor Oliveira, treinador dos galos, apelou à necessidade de os seus jogadores darem uma boa resposta no último jogo da época, frente ao P. Ferreira.

O técnico começou por fazer uma análise geral à temporada 2019/20. "Depois da pandemia o campeonato tem muito pouca validade. Não é o que todos desejavam, mas felizmente acabou a bem, embora este caso do Aves viesse assombrar esta parte final. Está a definir-se quem vai à Europa, quem desce e o campeão, que é sempre justo, já está definido. Jogar sem público e estarmos tanto tempo parados cria alguma desmotivação nos jogadores e, depois de termos conseguido o nosso objetivo, houve um suspiro forte de alívio. Isso liberta alguma energia e faz-nos perder alguma energia em campo. Apesar disso, vamos alertando os jogadores para o facto de a última imagem ser extremamente importante. É importante que os jogadores tenham uma boa prestação até em termos pessoais. No entanto, reconhecemos, de forma natural, que há algum relaxamento de quem viveu uma tensão muito grande durante vários meses", explicou.

Assumindo que não sai do Gil Vicente com mágoa, Vítor Oliveira aproveitou para deixar uma mensagem de agradecimento aos adeptos gilistas: "Chegamos a esta jornada com a satisfação de dever cumprido e com muito mérito, principalmente dos jogadores. Sentimos que foi uma época muito difícil e conseguir a manutenção praticamente sem sobressaltos foi magnífico, estamos de parabéns. Resta-nos fazer um bom jogo para nos despedirmos. Infelizmente não teremos público, mas fica o agradecimento aos adeptos por tudo o que fizeram ao longo do ano".

Vítor Oliveira concluiu referindo as duas situações que mais marcaram a temporada que agora finda. "A primeira foi o convite do presidente, por quem tenho muito respeito e que considero um velho amigo. Apesar de saber que íamos ter muitas dificuldades, aceitei de bom grado, ainda para mais precisando de um novo desafio depois de tantos anos na 2ª Liga. O segundo fator importante foi a pandemia. O início foi difícil, depois endireitámos e estávamos num bom momento. Chegou a pandemia, tivemos a situação do treinador sair ou ficar, dos jogadores renovarem ou não renovarem e isso abalou de uma forma perigos toda a estrutura do Gil Vicente. Depois voltámos a entrar nos carris, conseguimos entrar de novo nos carris e fizemos uma época sempre a navegar à vista", rematou.

O embate entre o Gil Vicente e o P. Ferreira está agendado para as 21h15 desta sexta-feira.