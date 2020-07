Vítor Oliveira e o jogo com o V. Guimarães: «Se não nos acautelarmos podemos ser atropelados»

O Gil Vicente chega à 31ª jornada com nove pontos de vantagem sobre o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água. Apesar de assumir que a situação da sua equipa está mais tranquila, Vítor Oliveira não quer facilitismos no jogo com o V. Guimarães, equipa a quem deixou muitos elogios.





O treinador da formação barcelense começou por explicar aquilo que espera do jogo desta sexta-feira. "Vamos encarar este jogo com algum optimismo, embora saibamos as dificuldades que vamos encontrar. O V. Guimarães é uma das boas equipas deste campeonato e foi afectado pela pandemia, já que estava num bom momento de forma quando isto aconteceu. O estádio do Guimarães é um campo tradicionalmente difícil, mas teremos um Gil Vicente mais tranquilo, mais consciente das suas capacidades e em crescendo. Queremos trazer um resultado positivo, matematicamente a permanência ainda não está resolvida", explicou.Assumindo que a perda de tempo provocada pelos seus jogadores frente ao Rio Ave se deveu à qualidade do adversário e ao facto de os galos terem jogado muito tempo em inferioridade numérica, Vítor Oliveira recusou a ideia de que o Gil Vicente jogue com o ‘autocarro’: "O Gil Vicente nunca foi uma equipa de pôr o autocarro à frente da baliza. Por filosofia não pomos o autocarro em lado nenhum, nem com os grandes. Com o V. Guimarães vamos ter algumas cautelas porque vamos jogar contra uma das melhores equipas do campeonato. Se não nos acautelarmos podemos ser atropelados e não queremos isso".O técnico continuou dizendo que, neste momento, Rúben Ribeiro leva vantagem sobre Kraev na luta pelo lugar de médio-ofensivo e que acredita que Hugo Vieira vai ser capaz de render o castigado Sandro Lima. Num plano mais geral, o técnico analisou ainda aquilo que tem sido o campeonato português. "É pena que a pandemia tenha afetado e alterado tudo. Se isto não acontecesse iríamos assistir a um fim de campeonato excelente. O Benfica e o FC Porto, sem serem muito fortes, conseguiram um distanciamento muito grande e iriam disputar o primeiro lugar, como estão a disputar. Depois teríamos cinco equipas, a contar com o Famalicão, que foi a grande surpresa do campeonato, a disputar os lugares europeus", destacou, dividindo depois o campeonato em três partes: "Há um distanciamento muito grande entre o Benfica e o FC Porto para as outras equipas. Depois há um distanciamento grande entre as equipas da Europa para as restantes sete/oito equipas que lutam pela permanência. O campeonato está completamente tripartido. O Sporting provavelmente desceu um escalão e o Famalicão intrometeu-se bem na luta pela Europa. Do 11º lugar para baixo temos equipas muito idênticas e que lutam por não descer. Algumas delas já atingiram esse obejtivo".