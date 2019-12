Vítor Oliveira eleito o melhor treinador de outubro e novembro

Vítor Oliveira recebeu esta sexta-feira a distinção de melhor treinador da Liga NOS referente aos meses de outubro e novembro.O técnico de 66 anos, que orienta o Gil Vicente na época que marca o regresso do clube de Barcelos ao principal escalão, superou a concorrência graças aos 33,96% dos votos alcançados, numa votação que contou com a participação de todos os treinadores principais da Liga NOS.A entrega do prémio decorreu esta sexta-feira no Estádio Cidade de Barcelos, pelas mãos da diretora executiva coordenadora da Liga Portugal, Sónia Carneiro, e o técnico natural de Matosinhos admitiu tratar-se de uma gratificação "extremamente importante, gratificante e que é o reconhecimento do trabalho" realizado."Tem o meu nome mas é um prémio que tenho que dividir com muita gente. Pelos jogadores, por uma estrutura sólida do Gil Vicente, alicerçada no Dito e no Tiago Lenho, mas não posso esquecer todo o staff e também a minha equipa técnica. É um prémio fundamentalmente coletivo", justificou em declarações à Liga TV, nas quais agradeceu ainda os votos dos colegas de profissão.Vítor Oliveira vincou que "o papel do treinador é extremamente importante" e considerou que a época dos gilistas está "a decorrer de forma positiva", aludindo ao atual 10.º lugar que o clube de Barcelos ocupa na tabela da Liga NOS."Temos longo caminho pela frente, mas com gente muito capaz, motivada e forte. É um grupo coeso que penso que vai conseguir os seus objetivos", concluiu o treinador.