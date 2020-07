Vítor Oliveira: «Final da carreira? Não sei, ainda tenho entre 10 a 12 dias para pensar»

O Gil Vicente arrecadou mais um ponto ao empatar, esta sexta-feira, diante do Paços de Ferreira, em jogo a contar para a última jornada da Liga NOS 2019/20, naquele que foi o último jogo de Vítor Oliveira como treinador da formação gilista.





No final do encontro, o técnico adjetivou o encontro entre gilistas e pacenses de "entretido", afirmando que o empate acabou por ser um resultado "justo". Quanto ao seu futuro, Vítor Oliveira disse que ainda tem "entre 10 a 12 dias para pensar", não deixando clarificado se irá ou não colocar um ponto final à sua carreira enquanto treinador."Foi um jogo entretido, as duas equipas a tentar jogar e a chegar ao golo. Alguns períodos com menor qualidade, mas as duas equipas tentaram jogar, o empate é justo", começou por dizer Vítor Oliveira, em declarações à Sport TV.

Registo pontual do Gil Vicente

"Fazem-nos lembrar um início de temporada que ninguém acreditava em nós, a não sermos nós e a massa associativa. Fomos pontuando com regularidade, nunca estivemos em zona de descida, jogámos sempre com alguma tranquilidade e a olhar para cima. Foi uma época bem conseguida, atendendo aos bastidores em que foi construído este plantel. Estamos muito orgulhosos por aquilo que foi este campeonato. Queria deixar também uma palavra à massa associativa, que apesar de não estarem aqui hoje, estão no nosso coração."



Futuro da carreira

"Não acabo a minha carreira, é um assunto que ainda vou resolver. Tenho entre 10 a 12 dias para pensar se vou continuar ou não. Continuar no futebol vou, mas a treinar não sei. Vou analisar o melhor para mim", concluiu.