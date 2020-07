Vítor Oliveira: «Foi um jogo de faz de conta»

Desapontado pelo desaire na Cidade do Futebol diante do Belenenses SAD, Vítor Oliveira não poupou nas palavras e acusou os seus jogadores de terem entrado em campo com a sensação de apenas terem de cumprir calendário. O técnico gilista vai mais longe e diz que este foi "um jogo de faz de conta".





"Foi absolutamente negativa, nós viemos aqui cumprir calendário. Não foi o Gil Vicente que conseguiu fazer 42 pontos que esteve aqui presente, foi outro Gil Vicente que foi jogando ao sabor do jogo.Na primeira parte, não houve oportunidades de nenhuma das equipas. O Belenenses [SAD] jogou na expectativa de fazer pontos, acabou por ser premiado e é um vencedor justo, como são todos os que fazem mais golos que o adversário.Tenho de me preocupar com a minha equipa, que esteve manifestamente mal. Foi um jogo de faz de conta e o futebol não é isto. Estou aborrecido com a minha equipa, entendo que conseguem produzir mais do que produziram e conseguiam mais do que aquilo que fizeram.Estiveram muito aquém do que podem e devem fazer. Jogos do 'faz de conta' não deviam existir a este nível altamente profissionalizado. Quanto mais pontos fizermos, mais somos reconhecidos, mais subimos na tabela classificativa e mais perto estamos de ter ambição na nossa carreira.